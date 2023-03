Crosetto e Luzi inaugurano la nuova caserma dei Carabinieri di Partinico

PARTINICO (PALERMO) (ITALPRESS) – Inaugurata, a Partinico, nel Palermitano, la caserma che sarà sede della locale Compagnia Carabinieri, in via Edmondo de Amicis 59, intitolata al tenente colonnello Luigi Geronazzo, decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria”. Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Comandante Generale dell’Arma, generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, il sindaco di Partinico Pietro Rao, il Provveditore alle Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria, Francesco Sorrentino, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, la vicesindaco di Palermo Carolina Varchi ed altre autorità civili, militari e religiose.

“E’ un presidio di legalità importante, è il rinnovo del rapporto dell’Arma dei Carabinieri con il territorio. E’ una bella giornata per lo Stato. E’ un bel segnale per tutti”, commenta il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, a Partinico, per l’inaugurazione della caserma dei carabinieri alla presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

