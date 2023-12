LA CALABRIA E QUEL BRUTTO VIZIO DI NON PREVENIRE. Prima o poi doveva succedere, lo avevamo capito. Il motivo per cui si è parlato così tanto della chiusura della SGC 682 Jonio-Tirreno e la necessità di effettuare dei lavori (ora) è sotto gli occhi di tutti. Stanotte sono crollati dei calcinacci all’interno della galleria e per fortuna non ci sono stati danni a persone. Ma se fosse successo durante il giorno? Non possiamo accettare come Phîlene, ma prima di tutto come cittadini di questo territorio, che si possa convivere con queste situazioni. La Calabria ha un gravissimo problema di viabilità e mobilità, ci chiediamo come ogni singolo politico calabrese (di qualsiasi schieramento) non abbia l’ansia e la priorità di occuparsi tutti i giorni di questi temi, di battagliare per avere delle strade sicure e dei trasporti adeguati. La problematica della SS682 è una delle tante a non essere realmente affrontate, lasciando che la polvere si metta sotto il tappeto. E se poi avviene la tragedia? Scriviamo queste righe, per l’ennesima volta preoccupati per la situazione e perplessi per l’atteggiamento delle istituzioni calabresi nell’ approcciarsi a questioni ormai decennali. Chiediamo che venga garantito il diritto dei cittadini calabresi ad avere una viabilità sicura, con la speranza che si intervenga velocemente e si eviti il peggio!