In una Sala gremita di autorità civili e militari si è svolto il convegno celebrativo in occasione dei 160 anni della costituzione della nascita della Croce Rossa Italiana– “CRI 160 anni d’amore”, incontro organizzato dal Comitato della CRI di Gioia Tauro al salone “Le Cisterne”.

La storia della Croce Rossa, il rapporto tra l’Associazione e la Città, i servizi rivolti al contrasto delle nuove forme di povertà, le attività nel campo delle migrazioni, i progetti alla cittadinanza e il supporto alle persone con fragilità. L’ evento rientra in un ampio ventaglio di attività celebrative in tutto il Paese , per ringraziare e promuovere i migliaia di volontari/e che in ogni parte valorizzano e promuovono i principi e i valori della Croce Rossa Italiana .

Nel corso della giornata, sono stati trattati numerosi temi. Dalle attività svolte nel quotidiano dalle Volontarie e dai Volontari della CRI, agli interventi in contesti emergenziali e durante i conflitti, dall’impegno nella diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, ai Principi della Croce Rossa, primo fra tutti l’Umanità.

Durante l’incontro, che è parte delle attività celebrative della Croce Rossa Italiana e dei Comitati della CRI per i 160 anni dalla nascita dell’Associazione, è stato fornito un panorama completo dell’impegno dei Volontari davanti alle sfide dei nostri giorni, dalla lotta alla pandemia al supporto alla popolazione durante il conflitto in Ucraina; si parlerà inoltre delle iniziative che quotidianamente caratterizzano l’impegno della Croce Rossa sul territorio, dai progetti rivolti alla tutela della salute e alla prevenzione alle attività di supporto psico-sociale, dall’assistenza sanitaria alle campagne di sensibilizzazione.

A moderare il dibattito sarà la Presidente del Comitato della CRI di Gioia Tauro, Maria Giovanna Ursida.

In un suo breve e inciso intervento, ha presentato una mostra fotografica relativa al terremoto Calabro -Siculo del 1908 , con i primi soccorritori della Croce rossa Italiana , la quale ha attivato all’ epoca il sotto Comitato di Napoli con l’invio di tende , coperte medicine , medici , militi alle stendendo in 11 Comuni ospedali campo e punti di soccorso nei comuni più colpiti.

il Sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, che ha parlato della sinergia con il Comitato di croce rossa Italiana di Gioia Tauro, durante la Pandemia covid 19, lo sportello dedicato all’ emergenza Ucraina istituito presso il Comune e il protocollo cal la CRI, la convenzione per il trasporto di ammalati soli.

Il consigliere regionale Domenico Giannetta , nonché volontario medico del Comitato CRI di Gioia Tauro,ha espresso il suo senso di identità nei valori della Cri e il supporto come volontario medico .

Intervento di saluti Istituzionali di Anna Maria Stanganelli ,Garante regionale della Salute, la quale sta portando avanti molteplici istanze di cittadini con difficoltà , attraverso una attenta lettura dei bisogni.

Il delegato del presidente regionale dell’ ordine degli assistenti sociale Giuseppe Macri,ha manifestato la vicinanza dell’ ordine regionale al Comitato CRI ,condividendo similari attività di supporto e presa in carico con le attività interne a Croce Rossa Italiana.

Il vice presidente dell’ ordine dei medici dr Giuseppe Zampogna, volontario medico Di Gioia Tauro, ha portato i saluti istituzionali.

La Vice Presidente della Croce Rossa Italiana, Debora Diodati, la Presidente regionale del Comitato Regionale Calabria della CRI, Helda Nageroa portato i saluti istituzionali del Presidente ROSARIO ,G.Maria Valastro ai lavori e celebrazioni per i 160 anni D’Amore della costituzione della nascita della Croce Rossa Italiana, uniti nei principi e valori ,unendosi alla gioia di tutti i volontari CRI.

il Delegato nazionale area Sociale, Stefano Tangredi, nonché presidente del comitato regionale CRI Campania .Tanti sono i progetti di inclusione sociale , lavorativa per le vulnerabilità , l’ attivazione dei sportelli sociali.

L’’Istruttore DIU e Presidente Comitato CRI Monasterace, avv Antonio Bosco, ha illustrato l’ importanza delle convenzioni di Ginevra e la divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario , come conduzione di norme a protezione dei cittadini coinvolti nei conflitti armati.

Conclude i lavori della giornata , Chiara Nigro, U.O. Migrazioni della CRI, proiettando un video di ricongiungimento del progetto Restoring Family Links (RFL).Emozionando la platea.

