Di Angela Strano

Si perpetua la critica condizione in cui versano le strade che da Delianuova conducono ai centri più popolosi della piana di Gioia Tauro. Le arterie, sia quelle di competenza metropolitana che quelle che fanno capo all’ANAS, sono quasi impercorribili. Buche, pericolo di frane, cunette intasate da detriti, massi lungo i tratti viari, sono il triste spettacolo cui si assiste giornalmente. Spostarsi ogni giorno per motivi di lavoro, di studio o di salute è diventato veramente difficoltoso. Una situazione intollerabile per un centro montano interno come Delianuova che rischia l’isolamento. Certo vi sono anche responsabilità legate ai proprietari dei fondi, ma molto dipende da chi amministra. Il tratto immediatamente fuori dal centro abitato, in località Martorella, è dissestato da tempo, ovviare coprendo di bitume qualche buca non è una soluzione definitiva, in un tratto viario dove, tra l’altro, vi è pericolo di frane e smottamenti. I cittadini si sentono abbandonati, anche gli amministratori locali dovrebbero intercedere con insistenza presso gli enti superiori o quantomeno dovrebbero spiegare se sono stati intrapresi dei contatti finalizzati a far intervenire chi di dovere. Anni fa era stato costituito allo scopo un comitato di cittadini che aveva portato avanti delle legittime rivendicazioni sul problema della viabilità anche col sostegno degli amministratori dei comuni limitrofi e dell’Ente Parco e si erano ottenuti dei significativi risultati, era stato, infatti, rifatto quasi completamente il manto stradale da Delianuova fino a Gioia Tauro, era il 2019. Oggi il paese, che versa già al suo interno in condizione di trascuratezza, sia in riferimento alla situazione delle strade del centro abitato, sia in relazione al decoro urbano, si trova a dover fare i conti quotidianamente con gravissimi problemi legati alla possibilità di spostarsi nei centri più grandi del comprensorio.