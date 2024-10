Il segretario provinciale di Forza Italia Gianluca Gallo, in relazione alla crisi politico-amministrativa riguardante il Comune di Cetraro, sentiti gli organismi nazionali e regionali del partito, pur riconoscendo la legittimità delle ragioni del partito locale, invita i dirigenti di partito, ed i consiglieri comunali di FI a continuare a garantire sostegno all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ermanno Cennamo, peraltro impegnato in una difficile battaglia personale, attraverso una collaborazione leale, senza richiedere in questa fase il riconoscimento o l’attribuzione di posti di governo o di rappresentanza, come concordato, e rinviando al momento del rientro del sindaco l’avvio di un dibattito ancor più approfondito, aperto e serio, ad esito del quale si potranno assumere determinazioni volte a portare, eventualmente, anche all’assunzione diretta di responsabilità di governo.