“Fierezza e soddisfazione, è ciò che mi trasmette sapere che un reggino, un calabrese, raggiunga traguardi importanti e successo. Mi riferisco in questo caso a Salvatore Clemensi, tra i migliori hair-stylist e talento straordinario nel mondo della moda e di tutto ciò che riguarda il look, che anche quest’anno è stato indicato quale Direttore artistico del settore acconciature per Wella nell’ambito di “Nastri d’argento”, il più antico e prestigioso premio cinematografico italiano.”

A dirlo è Giusi Princi, Vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, nell’esprimere grande contentezza per un importante traguardo raggiunto dal noto professionista ed imprenditore di Bova Marina.

“Con la nomina a Direttore artistico del settore acconciature, Clemensi si appresta a raggiungere un nuovo livello di eccellenza, consolidando la sua reputazione di leader nel campo hairstyling, diventando di conseguenza motivo di orgoglio per tutto il territorio d’appartenenza. Questo riconoscimento è la testimonianza di una straordinaria creatività, di capacità di innovare, di impegno costante, di passione per la bellezza. Tutti valori che Salvatore Clemensi sa esprimere non solo sui grandi palcoscenici, ma anche nella sua attività quotidiana, in quei saloni dove si confronta giorno per giorno con le esigenze di tantissimi, prestando la medesima peculiarità e dedizione con cui affronta le sfide d’eccezione. Per questo motivo sono certa – aggiunge Giusi Princi – che Clemensi continuerà a raggiungere grandi traguardi nella sua professione ed a stupirci con il suo talento sorprendente.

Non di meno, è da evidenziare anche e soprattutto la voglia di rimanere in Calabria ed investire qui, creando quella che nel tempo è diventata una solida attività che dà opportunità di lavoro a tanti giovani calabresi.

Pertanto – conclude la Vice di Roberto Occhiuto – auguro a Salvatore Clemensi il meglio nella sua carriera. Grazie per averci reso fieri e orgogliosi di vedere che il talento imprenditoriale della nostra terra venga riconosciuto, esaltandone l’eccellenza, attraverso la partecipazione ad un evento di caratura internazionale.”