Tra le tante risorse trasferite dal Governo Centrale e Istituzioni intermedie (Città Metropolitana e Regione) a favore degli alunni disabili ci sono gia’ accreditati nei bilanci comunali(Fonte Governo Italiano-Dipartimento per gli affari interni e territoriale-sottosezione pagamenti) gli incrementi per il TRASPORTO DISABILI FSC COMMA 449 D OCTIES. Il comma 174 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) dispone, l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, da finalizzare all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica”. La norma prevede, altresì, la determinazione di obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate, e il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. L’assegnazione, progressivamente crescente, è pari a: – 30 milioni di euro per l’anno 2022;

– 50 milioni di euro per l’anno 2023;

– 80 milioni di euro per l’anno 2024;

– 100 milioni di euro per l’anno 2025;

– 100 milioni di euro per l’anno 2026;

– 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027. Come Associazione Adda non analizzeremo, perche’ lo facciamo da anni i supporti scolastici e il personale(AEC) che oramai e’ diventata una tela di penelope e SISTEMATICAMENTE viene calpestato il DIRITTO allo Studio delle persone fragili nonostante la Regione Calabria da qualche mese ha deliberato il Piano del diritto allo Studio e l’anticipazione del 30% delle risorse a Comuni e Province!

A tale uopo abbiamo fatto un lavoro certosino e elaborato le somme per tutti i Comuni della Provincia di Reggio Calabria:

Hanno avuto un incremento di € 3478,74 :AFRICO,AGNANA CALABRA,ANTONIMINA,BAGALADI,BENESTARE,BIANCO,BIVONGI,BRUZZANO ZEFFIRIO,CAMINI,CAMPO CALABRO,CANOLO,CARAFFA DEL BIANCO,CARDETO,CARERI,CIMINA’,COSOLETO,FEROLETO DELLA CHIESA GALATRO,GIFFONE,GROTTERIA,MAMMOLA,MONASTERACE,MELICUCCA’,MOTTA SAN GIOVANNI PALIZZI,PLACANICA,PORTIGLIOLA,RIACE,ROGHUDI,SAMO,SAN GIORGIO MORGETO,SAN GIOVANNI DI GERACE,SAN LUCA,SAN ROBERTO,SANT’AGATA DEL BIANCO,SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE,SCIDO,SEMINARA,SINOPOLI,STIGNANO,STILO,TAURIANOVA,VARAPODIO;

incremento di €13.914,98 i Comuni di :ARDORE-BOVALINO-LOCRI-MELICUCCO;

incremento di €10.436,23 :Cinquefrondi-Delianova-OPPIDO MAMERTINA-RIZZICONI-

Incremento di €6.957,49 : Brancaleone-Bagnara-€Caulonia-Condofuri-Gioiosa ionica-Plati’-San Ferdinando-

Incremento di € 17.393,72 Cittanova-Marina di Gioiosa Ionica

Gioia Tauro € 45.225,68-MELITO DI PORTO SALVO €20.872,47-REGGIO CALABRIA €278.299,59 e infine SIDERNO € 24.351,21.

I Comuni di :BOVA-CANDIDONI-CASIGNANA-FERRUZZANO-FIUMARA-LAGANADI-MARTONE-PAZZANO-ROCCAFORTE DEL GRECO-ROCCELLA IONICA-SAN LORENZO-SAN PIETRO DI CARIDA’-SAN PROCOPIO-SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE-SANT’ILARIO-SANTA CRISTINA-SCILLA-TERRANOVA SAPPO MINULIO E VILLA SAN GIOVANNI NON HANNO AVUTO NESSUN INCREMENTO DI RISORSE.

Orbene dopo questa miriadi di dati e considerato che i fondi sono stati accreditati il 06.09.2023 due semplici considerazioni vogliamo fare:Quanti Comuni hanno provveduto ad Avvisi e impiegato queste risorse?

Non vorremmo ritornare sull’argomento e non accettiamo nessuna scusa tipo le dichiarazioni di qualche assessore della Locride che in un Consiglio Comunale inerente le problematiche scolastiche per giustificare la perdita dei fondi 2022 affermava che”Nessuno ha fatto domanda”….ridicola come scusa perche’ le domande si fanno dietro avviso pubblico!

Come associazione,come sempre,vigileremo per la tutela dei diritti degli studenti disabili forti sempre del principio che su questo campo l’Ignoranza regna sovrana!

Vito Crea-Presidente

ASSOCIAZIONE ADDA