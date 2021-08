Covid, Musumeci “Sicilia prima per contagi. Preoccupato? No occupato”

PALERMO (ITALPRESS) – “I contagi aumentano. Siamo i primi da questo punto di vista. Se sono preoccupato? No, direi che sono occupato”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, oggi a Palermo, a margine della cerimonia di riapertura dei Giardini di Palazzo Orleans. “Ci sarà un collegamento diretto per l’accesso ai Giardini nel sito della Regione Siciliana – ha aggiunto – che peraltro è il terzo più visitato. Quindi siamo primi nei contagi, ma anche in altre cose…”.

