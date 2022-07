“L’aumento esponenziale dei casi Covid anche nel nostro territorio e il momento delicato del reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese, descritto dal primario Lucio Cosco, ci preoccupano. Stiamo prendendo contatti con la Regione, con le Aziende Sanitarie e la Protezione civile, allo scopo di monitorare l’evolversi della situazione ed essere pronti ad ogni evenienza”. Lo afferma il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

“Vogliamo conoscere il quadro attuale della campagna vaccinale, soprattutto in ordine alla quarta dose da somministrare ad anziani e soggetti fragili. Il Comune, non appena ricevute le informazioni ufficiali, farà la sua parte per contenere le possibili conseguenze delle varianti del virus e per assicurare a tutta la popolazione l’assistenza necessaria. Saremo estremamente vigili, senza creare inutili allarmismi che possano danneggiare la ripresa economica della città e determinare ansia nei cittadini. Proprio per questo ho voluto convocare in tempi stretti una riunione già nella prossima settimana con lo stesso dottore Cosco, il responsabile del Servizio di prevenzione dell’Asp di Catanzaro, Franco Lucia, e il coordinatore, per conto del Comune, delle attività dell’hub vaccinale allestito all’interno dell’Ente Fiera, Franco Greco. È mia intenzione – conclude Fiorita – coinvolgere in questa fase anche i volontari della Protezione civile che, nella lotta al Covid, hanno costantemente svolto un ruolo prezioso, al fine di valutare e concertare tutte le misure utili da mettere in atto fin da subito”.