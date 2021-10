“Zona Rossa” in due comuni del Crotonese, Savelli e Scandale, il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato ieri sera un’ordinanza restrittiva per l’icremento dei contagi.

Le misure sono in vigore dalle ore 22 di domani sera per 10 giorni, fino a tutto il 30 ottobre. Il provvedimento si è reso necessario dopo che il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Crotone ha comunicato che a Scandale “si registra una situazione di criticità in termini di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con un numero di casi negli ultimi 7 giorni pari a 22 e ulteriori 9 soggetti già risultati positivi al test antigenico rapido, con una incidenza superiore ai valori di allerta in rapporto alla popolazione residente e un possibile focolaio in espansione in relazione al numero potenziale di contatti stretti del caso indice”

A Savelli invece, “si registra una situazione di criticità con un numero di casi attivi negli ultimi 14 giorni pari a 24 dei quali circa il 62% registratisi negli ultimi 7 giorni, con una incidenza superiore ai valori di allerta in rapporto alla popolazione residente”.