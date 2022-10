Le persone risultate positive al Coronavirus sono 579151 (+688) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3898909 (+3.922).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2141 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2119 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 97017 (96632 guariti, 385 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 4378 (75 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4303 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 165718 (164383 guariti, 1335 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 375 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 367 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56445 (56177 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2015 (22 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1992 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 193784 (192921 guariti, 863 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 628 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 621 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49518 (49330 guariti, 188 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 241 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione .