Covid, 3.794 nuovi casi e 36 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Lieve crescita dei casi di Covid-19 in Italia. Dalla lettura del quotidiano bollettino del Ministero della Salute si evince che il numero di nuovi positivi è di 3.794 (+92), con un numero maggiore di tamponi processati, 574.671 e che determina un tasso di positività in leggera discesa allo 0,66%. Salgono i decessi rispetto al dato registrato ieri: 36 (+3). I guariti sono 4.673, con un numero di attualmente positivi che cala a 73.668.

Sul fronte ospedaliero riscende il numero dei pazienti nelle aree mediche, dove ad oggi sono ricoverati in 2.439 (-25); lievissima la crescita invece nelle terapie intensive, con 356 (+1) degenti ospitati e 22 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 70.955 persone. Per quanto riguarda i dati del contagio nelle singole regioni, è il Veneto che oggi registra il numero maggiore di nuovi contagiati (446), seguito da Lazio (431) e Lombardia (383).

(ITALPRESS).