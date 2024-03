Il Gruppo Consiliare di Forza Italia è ufficialmente operativo a Villa San Giovanni, con Marco Santoro designato come Capogruppo. Ne fanno parte Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco.

Dopo 18 mesi dalle elezioni politiche, il Gruppo ha annunciato la sua costituzione nella sala consiliare, seguendo le indicazioni dell’On. Francesco Cannizzaro.

Daniele Siclari riveste il ruolo anche di Coordinatore Cittadino di Forza Italia, Stefania Calderone quello di Delegata al Coordinamento Provinciale e Domenico De Marco di Vice Coordinatore Vicario.

Il Gruppo politico esprime gratitudine ai dirigenti cittadini e ai simpatizzanti di Forza Italia per la loro costante vicinanza ed impegno nella crescita del territorio.

Il Gruppo seguirà le indicazioni del Coordinatore Provinciale di Forza Italia, On. Giovanni Arruzzolo, del Coordinatore Regionale e Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, On. Francesco Cannizzaro, e del Governatore della Regione Calabria e Vice Segretario Nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto.

Il prossimo G7 del Commercio Internazionale, che si terrà a Villa San Giovanni, rappresenterà un evento storico per la Calabria, con un approfondito focus sulle politiche commerciali internazionali e il ruolo chiave dei Paesi del G7 nel contesto globale, con particolare attenzione alle dinamiche del Sud del mondo.

Il Gruppo sottolinea l’impegno per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, considerandolo un elemento cruciale per la rinascita del Sud. Un ponte che può trasformare il Mezzogiorno in una piattaforma logistica e operativa, facilitando gli scambi tra l’Europa e un Mediterraneo pacificato.

Il Gruppo ringrazia il Presidente Occhiuto e il Vice Presidente del Consiglio Tajani per il loro impegno nel porre il territorio al centro dell’attenzione, compreso il ruolo strategico del Porto di Gioia Tauro, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide imposte dalla direttiva europea ETS sulle emissioni.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia di Villa San Giovanni

Marco Santoro, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco

