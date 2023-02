«La firma sui contratti del primo gruppo di professori e ricercatori dell’Unical e la convenzione sottoscritta dal rettore dell’Ateneo, Nicola Leone e dal commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Vitaliano De Salazar, rappresentano il primo grande passo verso il primo corso di laurea in Medicina e Chirurgia che inizierà col nuovo anno accademico». Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della terza commissione regionale Sanità.

«Una facoltà, quella di Medicina, che secondo le direttive del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, andrà ad impreziosire il servizio sanitario regionale. Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia rafforzerà notevolmente la proposta formativa e didattica dell’Università della Calabria che contribuirà, così, a intensificare a sua volta il diritto alle cure territoriale anche con la policlinizzazione dell’ospedale Annunziata. Sarà, quindi, una sanità all’avanguardia per formazione, assistenza e ricerca. Il servizio potrà essere ulteriormente impreziosito dall’inserimento nella rete formativa per gli specializzandi degli spoke di Corigliano Rossano, Cetraro Paola e Castrovillari».

«Non resta che ringraziare i primi otto docenti convenzionati che da questa mattina prenderanno servizio all’Annunziata. Buon lavoro – conclude Pasqualina Straface – al professor Bruno Nardo e al dottore Francesco Pata per la Chirurgia, alle professoresse Stefania Catalano, Cinzia Giordano ed al dottore Rocco Malivindi per il Laboratorio di Analisi, al dottore Massimo Gentile per l’Ematologia, al dottore Alberto Polimeni per Cardiologia interventistica e al dottore Nicola Ramacciati per il Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo Aziendale».