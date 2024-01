Coppa degli Assi e Internazionali di Sicilia, presentazione negli Emirati Arabi

PALERMO (ITALPRESS) – La 60° edizione degli “Internazionali di Sicilia” e la 39° “Coppa degli Assi” in programma a Palermo in due consecutive settimane di settembre (rispettivamente dal 20 al 22 e dal 26 al 29), verranno presentate sabato 13 negli Emirati Arabi alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo Elvira Amata. L’incontro con la stampa avverrà nell’ambito del 7° “Al Shira’aa International Horse Show” uno dei più prestigiosi concorsi equestri internazionali, per concludersi domenica 14, che si svolge all’interno dell’Al Shira’aa Park nella città di Al Ain (Emirato di Abu Dhabì).

La Coppa degli Assi è presente con un proprio stand, allestito da Fiera Verona organizzatore tecnico dei due concorsi, dove verranno esposti prodotti dell’artigianato siciliano, offerte degustazioni di specialità gastronomiche, con lo scopo di promuovere la Sicilia quale destinazione ideale per il turismo sportivo.

La partecipazione della Regione Siciliana, che con la forte spinta del Presidente della Regione Renato Schifani ha voluto il ritorno dei due concorsi di salto ad ostacoli – si legge nella nota – è mirata a riportare le manifestazioni nei principali circuiti internazionali. Fra questi quello promosso dalla scuderia Al Shira’aa la cui Presidente è la Sceicca Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan, nipote del fondatore degli Emirati Arabi. Nel 2023 gli ‘Internazionali di Sicilia’ e la ‘Coppa degli Assi’ sono tornati al campo ostacoli ‘La Favorita’, finalmente restituito alla fruizione della città, dopo un’assenza durata 12 anni dalla precedente edizione. La Regione Siciliana, con il supporto tecnico di FieraVerona, punta ad un notevole incremento qualitativo e quantitativo di partecipanti, provenienti da tutto il mondo, per ottenere una vetrina internazionale di promozione e attrazione turistica.

(ITALPRESS).