Fine anno di caos alla filiale delle poste italiane di Ardore Marina. Una filiale un tempo fiore all’occhiello nel territorio, usata anche da cittadini non residenti, oggi è sotto organico e praticamente sola quasi tutta la settimana a servire contrade, frazioni e piccoli comuni limitrofi, ed è ogni giorno teatro di discussioni, assembramenti e file interminabili. Passano quindi gli anni, ma i disservizi sono gli stessi. Su segnalazione di molti cittadini abbiamo quindi deciso di rivolgerci direttamente alla sede provinciale, unendoci alla loro protesta, con una lettera scritta per la situazione sopra descritta che rischia di sfuggire di mano – ieri mattina si è sfiorata di poco una rissa – chiedendo ufficialmente che la sede venga rinforzata con ulteriore forza lavoro in modo da riportare il servizio ai livelli di qualche anno fa. Auspichiamo quindi che con l’anno nuovo vengano presi provvedimenti risolutivi.