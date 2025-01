I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno condotto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, con l’obiettivo di contrastare fenomeni legati alla gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi, con particolare riguardo alla tutela delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Nel corso delle attività, che hanno visto l’impiego di militari della Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Scalo e del Nucleo Carabinieri Forestale di Lamezia Terme, sono state controllate diverse officine meccaniche, alcune delle quali ubicate anche in aree di notevole interesse storico/paesaggistico. A conclusione degli accertamenti eseguiti, è stato deferito in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un 57enne lametino che aveva intrapreso un’attività di autodemolizione all’interno di un’area demaniale, occupata abusivamente, in assenza di qualsivoglia autorizzazione amministrativa e ambientale. Nello specifico sono state contestate violazioni di norme previste dal Testo Unico Ambientale e dal codice penale, in particolar modo relativamente alla gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi (tra cui carcasse di veicoli fuori uso contenenti olii esausti, batterie esauste, pneumatici e altre sostanze nocive), nonché occupazione abusiva di area demaniale e deturpamento e uso illecito di beni di interesse culturale e paesaggistico. In forza delle violazioni accertate i Carabinieri hanno sottoposto a sequestro preventivo l’area demaniale ove era stata intrapresa l’attività, di estensione pari a circa 30.000 mq, su cui saranno eseguiti ulteriori accertamenti volti a verificare eventuali compromissioni ambientali e i livelli di inquinamento. I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, con il prezioso supporto tecnico del Comparto Forestale dell’Arma dei Carabinieri, proseguiranno le attività di controllo volte alla salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico del comprensorio lametino, promuovendo, nel contempo, incontri formativi e di sensibilizzazione a favore degli studenti degli istituti di ogni ordine e grado, sui temi della legalità e della sostenibilità ambientale.