In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2423315 (+9.739).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 242595 (+1.838) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4824 (62 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4755 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26493 (26255 guariti, 238 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 18623 (92 in reparto, 2 in terapia intensiva, 18529 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36960 (36029 guariti, 931 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3969 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3940 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20646 (20457 guariti, 189 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10401 (123 in reparto, 6 in terapia intensiva, 10272 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 90033 (89379 guariti, 654 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13429 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15326 (15170 guariti, 156 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: “oggi 279 positivi di cui 2 fuori regione”. L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 6 nuovi casi a domicilio.