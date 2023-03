“Nei giorni scorsi ho scritto al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ed al Prefetto di Cosenza, dott.ssa Vittoria Ciaramella, circa l’assurda vicenda dei lavoratori del Consorzio dei Bacini del Meridione”.

Continua la battaglia a sostegno dei lavoratori del consorzio di bonifica, una vicenda che ha dell’assurdo, come dichiara nei dettagli l’ex consigliere della Regione Calabria, Graziano Di Natale:”Nonostante il Tribunale di Cosenza e la Corte d’Appello di Catanzaro abbiano statuito la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, con la conseguente loro presa in servizio, ad oggi non vengono rispettate le Sentenze.

Mi chiedo – continua- che Paese è il nostro se a lavoratori e lavoratrici vengono negati diritti riconosciuti addirittura da sentenze di Tribunali della Repubblica.

Il tutto nel silenzio generale. Noi non molliamo – dichiara – e siamo pronti ad affrontare anche quest’ulteriore sfida.

La difesa del diritto dei lavoratori è una cosa seria – conclude – e non possiamo permettere che si continui a procedere in questa direzione. Non mi fermerò qui.”