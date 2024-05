È con grande soddisfazione che annunciamo l’inizio dei lavori per l’allestimento dell’auditorium del Conservatorio, dichiara il Presidente del conservatorio F.Cilea Cettina Nicolosi. Il contratto per la realizzazione di questo importante progetto è stato appena firmato, e i lavori prenderanno il via a metà giugno.



Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i professionisti che hanno contribuito alla redazione del progetto: gli ingegneri Domenico Condelli, Silverio Spinella, Roberto Ceravolo e l’architetto Sara Taverna. Un ringraziamento speciale va anche alla Città Metropolitana per il suo fondamentale supporto.

Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati con dedizione, aggiungendo un altro tassello importante alla nostra istituzione accademica. L’auditorium sarà un luogo di incontro e formazione per tutti gli studenti, offrendo il massimo comfort e rispondendo a tutte le esigenze della nostra comunità accademica. Sarà uno spazio dedicato non solo alle attività concertistiche, ma anche a molte altre iniziative culturali e didattiche, arricchendo ulteriormente l’offerta formativa e culturale del Conservatorio.

Un sentito grazie a tutti per il supporto e la collaborazione. Siamo entusiasti di vedere come questo nuovo auditorium contribuirà a valorizzare e promuovere il talento dei nostri studenti.