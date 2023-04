Ai 48 nati nel 2021 e ai 55 classe 2022. Sono più di 100 i bambini ai quali l’Amministrazione Comunale consegnerà domani, sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua, la chiave della gentilezza, simbolo di benvenuto ed accoglienza nella comunità.

Precedentemente programmato per il 21 marzo, Giornata della Gentilezza ai nuovi nati, l’evento si svolgerà alle ore 11,30 in Piazza Rocco Trento, dove le famiglie potranno raccogliere il messaggio augurale dagli alberi antistanti al Palazzo di Città.

I protagonisti dell’evento saranno i piccolissimi concittadini, anche figli di stranieri, venuti al mondo nell’ultimo biennio 2021-2022.

La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, che si celebra in tutta Italia, ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire.