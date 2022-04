Si sono tenuti in data 29/04/2022 presso l’Hotel La Conca, sito a Villa San Giovanni, i congressi comunali di: Reggio Calabria, Taurianova e Villa San Giovanni.

I congressi si sono aperti con i saluti della Senatrice Barbara Masini, sono stati presieduti dall’avv. Enrico Paratore ed hanno visto gli interventi dei dirigenti del circolo PD di Villa, dei consiglieri metropolitani Quartuccio e Lizzi, nonché del sindaco f.f. Carmelo Versace.

Dopo aver discusso le proprie mozioni sono stati eletti, per acclamazione, segretari dei circoli:

• Rosalba Ascone per “Taurianova in Azione”

• Christian Lofaro per “Villa San Giovanni in Azione”

• Santo Danilo Suraci per “Reggio Calabria Città in Azione”

Michele Anselmo, Segretario Provinciale di Azione oltre ad augurare buon lavoro ai neo eletti, si è detto entusiasta per questo grande momento di dibattito, confronto e democrazia interna che va a marcare e sottolineare il percorso di radicamento che il partito ha intrapreso in tutto il territorio metropolitano.