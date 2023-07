Confesercenti, Calabria Analisi del mercato immobiliare

Nella giornata del 29 giugno 2023 presso i locali di “Aurum Terrae” Sala Ricevimenti (Cerisano) si è tenuto l’incontro dal titolo “analisi del mercato immobiliare e creditizio” nel quale sono intervenuti il presidente di Confesercenti provinciale Cosenza, Dino De Santo, il Presidente A.n.a.m.a. Confesercenti Calabria Vitaliano Mongiardo e il Presidente A.n.a.m.a Confesercenti provinciale Cosenza Francesco Ugone.

Al tavolo dei relatori il Marco Butera e la Stefania Vuono, professionisti del settore immobiliare, hanno analizzato i principali dati consuntivi 2022 relativi alle compravendite immobiliari sulla base dei dati Omi fornendo spunti di riflessione importanti per agire da protagonisti nel mercato.

Sono intervenute anche Mariangela Mazzuca, responsabile del distretto di Cosenza della Banca MPS e Domenica Arena, responsabile della direzione territoriale Sicilia e Calabria della banca MPS, che hanno intrattenuto la platea con una panoramica sull’andamento dei mutui fondiari sulla base dei dati pubblici del notariato, ponendo l’accento sulle dinamiche del mercato creditizio fondiario e sulle forti connessioni del settore con quello economico nazionale ed europeo.

Nell’incontro è emerso come il sogno italiano della casa occupi ancora oggi un posto di centralità per tutta l’economia, pertanto è di fondamentale importanza che tutti gli operatori del settore agiscano nel mercato con responsabilità, con etica professionale e con competenza affinchè si crei un circuito di buone pratiche che portino al benessere delle famiglie alla prosperità dell’economia.

A conclusione il Presidente Confesercenti provinciale Cosenza Dino de Santo, ha sottolineato, inoltre, come il modello associativo proposto da A.N.A.M.A. Cosenza sia un esempio cooperazione ed azione per diventare professionisti consapevoli che riconoscono nella formazione e nella capacità di fare rete gli strumenti per raggiungere obiettivi ambiziosi e meritevoli.