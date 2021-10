Confartigianato Trasporti, Di Piazza rieletto presidente regionale

PALERMO (ITALPRESS) – Salvatore Di Piazza, agrigentino di 51 anni, è stato rieletto presidente regionale di Confartigianato Trasporti. Di Piazza è già presidente di Confartigianato Trasporti Agrigento. L’elezione è avvenuta questa mattina nel corso di un’assemblea nei locali di Confartigianato Sicilia, alla quale hanno partecipato i presidenti provinciali della categoria, alla presenza anche di presidente e segretario della federazione, Giuseppe Pezzati e Andrea Di Vincenzo. Tra le questioni all’attenzione della categoria regionale dei Trasporti, la formazione degli autotrasportatoti con la campagna “Guidiamo sicuro” finalizzata a far apprendere ai conducenti delle imprese di autotrasporto i comportamenti da tenere alla guida per garantire la sicurezza della circolazione stradale, prevenire le situazioni di pericolo, nonchè adottare uno stile di guida eco sostenibile che consenta di risparmiare carburante e limitare l’usura del veicolo.

C’è anche un altro tema che riguarda le imprese dei trasporti e che va attenzionato in particolar modo ed è quello legato all’aumento dei prezzi delle materie prime. Con il carburante più caro, crescono anche i costi aziendali a fronte di contratti già stipulati in precedenza.

“Il nostro obiettivo è quello di dialogare con tutti i nostri associati sul piano regionale – dice Di Piazza – cercando un confronto, proponendo soluzioni e cercando di facilitare le condizioni lavorative di un settore particolarmente strategico. Affronteremo anche i problemi legati alla concorrenza sleale ma anche alla mancanza di un cambio generazionale nella professione del conducente di automezzi pesanti”.

