Si stanno sommando troppi episodi criminali che rischiano di mettere in pericolo la libertà di fare impresa nella città di Reggio Calabria e nell’intero territorio della provincia . Gli episodi di furti si moltiplicano nei confronti delle aziende , anche nel pieno centro cittadino e purtroppo continuano anche gli attentati intimidatori ai danni di titolari di impresa . Criminalità mafiosa e criminalità comune , se tale distinzione è ancora possibile , chiudono ogni spiraglio di sviluppo del territorio. Lo stato deve aumentare il livello si sicurezza per prevenire e scoraggiare taluni fatti delittuosi oltre ad individuare i responsabili quando i reati vengono consumati . L’aumento del livello di sicurezza ,deve essere accompagnato anche dalla consapevolezza da parte di tutti le imprese che è necessaria una collaborazione sempre più attiva , nell’ambito di un rafforzamento del fronte comune con lo stato e di una nuova strategia sinergica da parte di tutte le associazioni di categoria . La Confartigianato esprime grande solidarietà a tutte le aziende colpite da questi episodi criminali e li invita ad andare avanti , nella consapevolezza che il futuro della nostra terra in gran parte passa attraverso il coraggio delle imprese di andare avanti e in questo territorio di coraggio ne serve molto sia per aprire una attività sia per portarla avanti