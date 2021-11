Confartigianato, nel ragusano nate 3.000 start-up negli ultimi 21 mesi

RAGUSA (ITALPRESS) – Cresce l’export del made in Ragusa, le imprese locali soffrono l’aumento dei costi delle materie prime e sono quasi tremila le start-up nate negli ultimi 21 mesi di pandemia. Sono alcuni dei numeri del report 2021 della provincia di Ragusa, realizzato dall’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia, che sarà presentato domani mattina, alle 10.30, nella sala consiliare della Camera di Commercio di Ragusa, in piazza Libertà. Sarà anche l’occasione per rinnovare la cariche dirigenziali di Confartigianato Imprese Ragusa. Tra i temi da affrontare, pure l’opportunità che le imprese artigiane possono avere con gli enti bilaterali, Edilcassa ed Ebas.

(ITALPRESS).