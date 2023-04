Riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alla notizia relativa al concorso a Direttore dell’UOC Dermatologia per il quale il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria è stato condannato, in sede civile, al risarcimento danni ad una candidata, la Direzione comunica di avere già proposto appello per Cassazione.

Precisa, altresì, che nella vicenda il GOM è parte lesa per cui attiverà tutte le procedure di legge a tutela della propria immagine e, soprattutto, delle casse erariali.