Concorsi a Reggio Calabria, partono le denunce ?

In questi mesi si sono svolti diversi concorsi presso l’amministrazione comunale. Noi non entriamo nel merito, in quanto non abbiamo conoscenza delle procedure. L’unico invito che possiamo fare, invitare la commissione concorsuale ad essere vigile. Ed ai tanti partecipanti che hanno scritto alla redazione di Approdo segnalando delle anomalie nello svolgimento di tali concorsi di avere fiducia nello Stato. Per il resto in bocca al lupo a tutti!