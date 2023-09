Si è conclusa a Gioiosa Jonica la festa dell’unità dell’area metropolitana del PD.

Tre giorni intensi di dibattiti ed incontri e musica, che grazie al lavoro delle donne e degli uomini del PD, che volontariamente si sono spesi nell’organizzazione, hanno animato e riempito la cittadina di Gioiosa che ci ha accolto con simpatia ed entusiasmo.

Festa dell ‘UNITA’ metropolitana che dopo circa 10 anni torna ad essere un appuntamento fisso ed atteso da tutti i militanti e simpatizzanti del partito

Un grazie a Enrico Tarzia, segretario del circolo, agli iscritti ed alle iscritte del circolo di Gioiosa e dei comuni limitrofi per l’impegno profuso, a Marco Saracino, componente della segretaria nazionale e responsabile per il sud ,che ha concluso la nostra festa e dimostrato ancora una volta la vicinanza al nostro territorio del partito nazionale.

Ancora grazie al sindaco della città per l’accoglienza e per gli spazi concessi.

Giorni intensi che hanno coinvolto parlamentari ed europarlamentari, consiglieri regionali ,professionisti, sindaci, esperti di settore, che hanno dibattuto di sanità, opere pubbliche, di sviluppo del territorio, temi che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi per dare il nostro contributo per migliorare le condizioni in cui versa il territorio della nostra provincia. Anche qui, con il banchetto di raccolta firme abbiamo dato un notevole contributo per innalzare il tetto del salario mimino, che è uno dei temi dell’ estate militante portati avanti con forza dalla segretaria nazionale Elly Schlein .

E soprattutto abbiamo ribadito, ancora una volta, che saremo accanto ai cittadini ed ai sindaci della Ionica per supportarli in ogni iniziativa volta a scongiurare la chiusura della galleria della Limina, che porterebbe all’isolamento del territorio con conseguenti gravi ricadute dal punto di vista economico-turistico .

.