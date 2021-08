Comuni, Cosenza; Mancini e D’alessandro: insieme per un centrosinistra di popolo

Giacomo Mancini e Felice D’Alessandro, insieme alle rispettive aree politico culturali di appartenenza, hanno siglato una intesa politica programmatica “con l’ambizione di costruire un’alleanza di centrosinistra, autenticamente civica, ispirata alla storia socialista e democratica con un a visione lungimirante progressista e riformista”.

“Il nostro obbiettivo -hanno dichiarato Mancini e D’Alessandro- è battere la destra. Per farlo occorre mettere in campo una proposta unitaria, plurale, partecipata, inclusiva e condivisa, credibile negli interpreti e nei contenuti che sappia dar voce al popolo del centrosinistra, che a Cosenza c’è ed è vivo e vitale. Ma che è stanco di essere mortificato e tradito da scelte oligarchiche e verticistiche imposte da proconsoli che ignorarono la storia e la geografia. Non è più l’ora degli egoismi. E’ l’ora, invece, di mettere in campo un progetto, in grado di riaccendere la fiamma dell’entusiasmo e della passione per restituire dignità e valore alla Città di Cosenza.

C’è bisogno di pensare alla città nel suo complesso – hanno proseguito Mancini e D’Alessandro avviando dopo anni di silenzio reciproco tra i due municipi un dialogo con la città di Rende volto a porre le basi della città unica. A temi caldi e urgenti come l’emergenza ambientale legata alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell’area urbana; l’emergenza idrica che necessita di soluzioni strutturali; la riqualificazione e per certi versi riscoperta e re-invenzione del centro storico; una maggiore vivibilità della città con meno traffico, più viabilità e servizi; il sostegno alle fasce deboli, tra le più colpite dalla Pandemia, pensiamo agli anziani, ai bambini, ai tanti che hanno perso il lavoro; una riscoperta della vocazione commerciale e imprenditoriale con politiche di sviluppo e sostegno a chi fa impresa a tutti i livelli (partite IVA, artigiani, liberi professionisti, ecc.) a Cosenza.

La risposta deve arrivare unendo tutte le intelligenze della città e – hanno concluso Mancini e D’Alessandro -creando una coalizione che sia connessa strettamente con il territorio e sappia ascoltarlo e interrogarlo in fase di scelta e attuazione”.

I due dirigenti hanno già avviato i lavori propedeutici per mettere in campo candidate e candidati che saranno interpreti della visione di un nuovo centrosinistra all’interno del prossimo consiglio comunale di Cosenza.