Di Luigi Longo

Negli Ospedali della provincia di Reggio Calabria, c’è il rischio concreto che, a breve, non hanno deflussori, canule, guanti, siringhe, etc. Tutto il materiale indispensabile per le sale chirurgiche e per i pazienti ricoverati nelle varie strutture.

Dott. Scaffidi, risulta vero tutto ciò? A noi risulta che lo scontro in atto tra il commissario Asp e il provveditore Nocera, rischia di mandare in tilt quel poco che esiste nella sanità reggina.

Aspettiamo da lei la risposta per rassicurare tutti quanti.