Si è ruinino stamattina, in modalità virtuale, il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, guidato dal presidente Andrea Agostinelli.

Tra i punti posti all’ordine del giorno la variazione di Bilancio 2022, redatto dal dirigente Luigi Ventrici, e la collegata variazione al Piano Operativo Triennale 2022-2024, relativo alla programmazione infrastrutturale dell’Ente, redatta dal dirigente Carmela De Maria

Tra le pieghe dei documenti finanziari ed infrastrutturali, le variazioni, portate alla discussione del Comitato, sono state definite per dare giusta copertura economica ad una serie di investimenti che definiscono la strategia adottata dall’Ente, presieduto da Andrea Agostinelli, a sostegno della crescita dei porti di competenza (Gioia Tauro – Crotone – Taureana di Palmi – Corigliano Calabro e Vibo Valentia).

Nello specifico, tra le varie misure adottate che hanno concorso a definire la complessiva variazione del documento finanziario dell’Ente, è stata illustrata una variazione di Bilancio, sia in entrata che in uscita, di 10 milioni di euro, derivanti dal PNRR e necessari a finanziare l’intervento relativo al “Completamento dei lavori di urbanizzazione del porto di Gioia Tauro”.

Altra modifica è stata adottata a seguito della redazione del progetto esecutivo dei lavori, finanziati dal MISE per il tramite della Regione Calabria, di “Realizzazione degli alloggi di servizio per la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro”. È stata, quindi, adottata la variazione in aumento di circa 990 mila euro per finanziare la variazione del quadro economico valutato per 3.559.776 euro di cui 2.570.000 già impegnati.

In uscita di Bilancio è stata prevista una variazione per finanziare la redazione del documento di pianificazione strategica di sistema per un valore finanziario pari a 165 mila euro e la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale dell’intero sistema portuale per un valore economico pari a 80 mila euro.

Con l’obiettivo di garantire condizioni igieniche, sanitarie e di distanziamento a tutti gli operatori e al personale che operano nel porto di Gioia Tauro, prima di accedere ai luoghi di lavoro, è stata adottata, tra le voci in uscita del Bilancio 2022, la variazione in aumento di 5 milioni di euro necessari alla “Realizzazione dell’immobile per servizi essenziali all’attività di prevenzione sanitaria e lavorativa”.

Votata all’unanimità degli aventi diritto al voto nel Comitato di Gestione, complessivamente, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, la variazione del Bilancio 2022 prevede un aumento delle entrate pari a euro 5.989.776,72 e una diminuzione delle spese pari a 1.210.223 euro.

Si avrà, così, un valore di entrate pari a 60.705.534 euro e di spesa pari a euro 83.849.281, con un disavanzo pari a 23.143.747 di euro coperto mediante l’utilizzo di parte dell’avanzo presunto di amministrazione di 124.487.198 euro.