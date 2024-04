Di Elena Giulia Manzoni

Con l’avvento dei casinò online e con la loro sistematica diffusione in tutto il paese, sono sempre più le persone che temono di finire nelle mani del portale sbagliato. Per riconoscere i casino online legali è disponibile l’articolo di CasinoHex che cerca di far luce su un qualcosa che ancor oggi è visto da molti come opaco e poco chiaro.

In questo breve testo cercheremo di accompagnarvi alla scoperta dei migliori casino online, cercando di capire come e quando ritenere affidabile o meno un portale di gioco. Iniziamo dalle basi.

Licenza ADM: garanzia di legalità

Un casinò è legale in Italia solo e soltanto se in possesso di una regolare licenza di gioco rilascia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). I casino online aams adm sono pertanto, per definizione, dei portali di gioco sicuri e legali. Ma come riconoscerli?

Esistono due modi per sincerarsi che il casinò prescelto sia effettivamente un portale legale. Il primo è quello di accedere all’homepage del casinò online e verificare, all’interno del sito, se sia presente o meno un bollino raffigurante il logo dell’ADM seguito da un numero di certificazione.

Qualora fosse presente il bollino e il giocatore ha ancora dei dubbi, è possibile verificare l’effettiva regolarità della licenza collegandosi direttamente al portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e cercare successivamente le licenze ADM.

Una volta fatto, l’Agenzia mostrerà un lungo elenco recante il nome del casinò, la descrizione del portale di gioco, il numero di licenza e la data di scadenza della licenza. Qualora il portale da voi prescelto fosse assente avreste la conferma che quel casinò non sia effettivamente legale.

Considerazioni sulle recensioni

Un casinò legale può però non esser all’altezza delle aspettative, offrire un buon numero di slot machine e giochi da tavolo e può aver incontrato diverse difficoltà nel suo cammino, divenendo inviso ai giocatori più esperti. Questo non lo rende un casinò pericoloso ma potenzialmente un portale che non fornisce la giusta quantità di soddisfazione e vittorie al giocatore.

Per questo motivo vi consigliamo sempre di osservare con cura le recensioni dei portali di gioco, soppesando i punti a favore e quelli a sfavore. Un casinò aams, per quanto legale, potrebbe offrire un numero di slot inferiore o un parco giochi vetusto.

Allo stesso modo, potrebbe mettere sul piatto dei titoli poco avvincenti o dei bonus non competitivi con la concorrenza. In ultimo, un portale potrebbe non aver attivato la modalità casinò live. Leggere le recensioni è quindi un ottimo modo per conoscere un portale prima dell’iscrizione ed effettuare la propria scelta in modo consapevole, osservando il numero di slot, di giochi live, il supporto delle scommesse sportive e tanto altro.

Analisi delle caratteristiche del casinò

Il mondo del gioco d’azzardo non è tutto slot machine e giochi da tavolo come poker o roulette ma richiede un’attenzione particolare anche i sistemi di pagamento. Difatti, il miglior casinò sul mercato non può non supportare un grande numero di metodi di pagamento e prelievo.

Questo perché le preferenze dei giocatori differiscono tra loro e perché ogni utente deve poter esser libero di scegliere la modalità di pagamento preferita.

Tutti i portali AAMS dispongono di più modalità di deposito o prelievo. Vediamo insieme quali sono le più diffuse e amate dai giocatori. In prima battuta troviamo il bonifico bancario, una soluzione di gioco non molto amata poiché implica dei costi di gestione, un’attesa eccessiva per il deposito (2-3 giorni lavorativi) e smodata per il prelievo (3-5 giorni lavorativi).

Per risolvere il problema delle tempistiche, gli utenti possono utilizzare le carte di credito, debito o prepagate. Il pagamento con tali mezzi assicura un deposito pressocché istantaneo ma non tutela la privacy dei giocatori e richiede comunque un’attesa di 1-3 giorni lavorativi per quel che concerne il prelievo.

Abbiamo i recentissimi portafogli elettronici o e-wallet come Neteller o PayPal. Tali soluzioni di pagamento sono oggi le più amate poiché in grado di assicurare transazioni lampo sia in entrata che in uscita e di garantire l’intermediazione tra banca e casinò che protegge i dati finanziari del giocatore e lo tutela in caso di frodi o truffe.

In ultimo, l’affidabilità di un casinò è data anche dal servizio di assistenza clienti che garantisce un gioco responsabile ai suoi utenti e li ascolta e tutela nel caso di problemi o disservizi.