Colpo grosso messo a segno dall’A.S.D. Cittanova Calcio nell’imminenza dell’avvio del prossimo campionato regionale di Eccellenza.

La società del Presidente Contestabile ha acquisito le prestazioni di Paolo Giofrè, esterno di difesa di fascia sinistra classe 2001, che vanta significative esperienze nelle categorie superiori.

L’incessante lavoro svolto dal Direttore Sportivo Gianni Condemi, in sintonia con la società, ha consentito di aggiungere, agli altri profili di elevato interesse messi a disposizione di Mister Graziano Nocera, un vero e proprio top player per la categoria.

Giofrè è cresciuto nel vivaio del Pescara prima di approdare nell’estate del 2019 alla Turris in serie D dove ha collezionato 27 presenze, vincendo il campionato. La stagione seguente il passaggio al Messina con 29 presenze all’attivo e un’altra vittoria del campionato di serie D, seguite da ulteriori esperienze con Arezzo e Cerignola.

Si tratta dell’ennesima conferma che l’obiettivo dell’A.S.D. Cittanova Calcio è quello di costruire una squadra vincente che possa consentire alla squadra di condurre un campionato di vertice con il chiaro intento di riportare i colori giallorossi in un contesto più consono alla storia calcistica di Cittanova.

Questo colpo di mercato ha ulteriormente sollecitato l’entusiasmo della tifoseria e dell’intero ambiente che sta seguendo con enorme soddisfazione l’andamento della campagna acquisti e dei primi impegni ufficiali.