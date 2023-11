Colpani risponde a Ilic, tra Monza e Torino finisce 1-1

MONZA (ITALPRESS) – Il Torino fa la voce grossa fino al gol del vantaggio poi si siede e rischia la sconfitta. Il Monza trova il gol grazie ad un errore di Gineitis e non si ferma, insegue la vittoria e chiude nel finale assediando l’area di rigore granata.

Termina così 1-1 la sfida del ‘Brianteò, con il Torino che al pronti e via cerca di prendere possesso del centrocampo. Il Monza risponde colpo su colpo. Di Gregorio respinge un tiro di Zapata (6′) poi Colpani fa urlare i tifosi brianzoli con due finte ed un diagonale mancino a fil di palo. I granata cercano di colpire centralmente ma il tiro di Sanabria (14′) è telefonato. Ancora Colpani sfonda a sinistra, tiro cross deviato, la palla sfila in area ospite senza che nessuno la metta in rete. Poi, al 24′, Zapata sfonda a sinistra, spinge Caldirola, la palla arriva a Rodriguez che la scaglia in porta ma è tutto inutile. L’arbitro annulla il gol per il fallo dell’attaccante di Juric. Il Toro continua ad avere il pallino del gioco, Zapata si fionda su cross di Ilic ma la sfera è larga, D’Ambrosio, da fuori area, non sorprende Milinkovic-Savic bravissimo, al 43′, a bloccare un colpo di testa di Gagliardini su cross con l’esterno sinistro, da destra, di Colpani. Nella ripresa la musica è la stessa. Zapata, al 9′, vede il taglio di Ilic che brucia Bondo ed infila l’1-0 per il Toro. Veemente la reazione monzese. Prima Pessina serve colpani, tiro respinto, poi, al 19′, Gineitis sbaglia completamente il rinvio, si fa soffiare il pallone da Colpani che va a chiudere in gol: 1-1. Le due squadre respirano, sembrano accontentarsi invece Ilic, al 35′, impegna severamente Di Gregorio. Zapata, in diagonale, non trova la porta al 40′. E’ di V.Carboni, in pieno recupero, l’occasione per vincere la partita. Milinkovic-Savic ci mette il piedone e si chiude sull’1-1.

– Foto Image –

(ITALPRESS).