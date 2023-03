L’ASD Cittanova Calcio comunica di avere interrotto il rapporto fiduciario con il signor Danilo Fanello.

Al suo posto subentrerà mister Franco Viola.

“Abbiamo deciso, in maniera sofferta, di esonerare il signor Fanello che comunque consideriamo un ottimo allenatore e, prima ancora, un grande uomo.

Al mister Danilo Fanello il nostro ringraziamento per l’impegno profuso e il convinto augurio per un luminoso futuro professionale.

Il nostro compito, però,è di assumere tutte le iniziative, anche le più spiacevoli, per salvare la categoria.

Crediamo ancora nella salvezza e ci siamo affidati a mister Viola, allenatore navigato e profondo conoscitore del campionato di quarta serie.

Staremo ancora più vicini al nuovo mister ed alla squadra nella lotta per non retrocedere.

Ce la possiamo fare!

Noi non molliamo neanche un centimetro. Forza Cittanova ”