Il 7 Ottobre alle ore 10,30 presso la sala consiliare del comune di Cittanova il sindaco Francesco Cosentino presenzierà il secondo tavolo di lavoro e discussione su “I diritti civili delle persone di origine straniera a beneficio dell’intera comunità” del progetto Campagne aperte, laboratorio di pratiche territoriali per promuovere dignità di vita e di lavoro. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Sud prevede il coinvolgimento di diverse realtà presenti sul territorio della Piana di Gioia Tauro e dell’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria: capofila del progetto è CRIC (Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione), partner Recosol, Arci, Federazione delle Chiese Evangeliche, MEDU, Nuvola Rossa, Università della Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria e propone un sistema organico di interventi per avviare e rafforzare processi di affrancamento dallo sfruttamento lavorativo ed isolamento sociale dei lavoratori di origine straniera nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sviluppato in tre anni di attività, il progetto prevede l’attivazione di un circuito economico virtuoso, con il coinvolgimento di attori del pubblico e del privato stimolando la partecipazione dell’intera comunità e processi di empowerment individuali. Il progetto si concentra sull’accompagnamento dei lavoratori a: consapevolezza dei propri diritti, inserimento lavorativo, diritto all’abitare, diritto alla salute anche attraverso occasioni pubbliche di incontro, laboratori nelle scuole e attività con la cittadinanza. Interessati al progetto oltre a Cittanova, i comuni di Gioiosa Ionica, Caulonia, Cinquefrondi, San Ferdinando, Villa San Giovanni. Sarà perciò fondamentale coinvolgere tutti gli attori per realizzare un sistema informativo con e per i lavoratori allo scopo di superare le diffidenze, aprire la strada al dialogo costruttivo e al superamento delle difficoltà. Interverranno:

Lorenzo Sibio, presidente Legacoop Calabria

Angelo Politi, direttore Confagricoltura Calabria

Suely Di Marco, presidente coop. Sankara

Roberta Ferruti, Recosol – Rete delle Comunità Solidali