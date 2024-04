Settanta anni di vita cittadina ripercorsi attraverso l’arte della fotografia. Immagini che ritornano dal passato per cucire l’identità dei luoghi nel presente. Ricordi e storie intrecciate che restituiscono il senso di Comunità nel modo più autentico.

Sabato 13 aprile alle ore 17,30 presso il Cinema Teatro “Rocco Gentile” di Cittanova verrà presentato il libro fotografico “Ho visto tutto – 70 anni di fotografie” dello storico fotografo Totò Musolino.

L’evento, organizzato e promosso dall’Associazione “Archivio Fotografico Totò Musolino” con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Cittanova, vedrà la presenza dell’autore.

“Quest’opera editoriale – ha affermato il Sindaco Francesco Cosentino – è un monumento alla storia e all’identità di Cittanova. Abbiamo creduto da subito in questo progetto e, passo dopo passo, lo abbiamo sostenuto con orgoglio, consapevoli dell’importanza di restituire al paese una testimonianza diretta e suggestiva di quasi un secolo di vita cittadina. Complimenti all’Associazione “Archivio Fotografico Totò Musolino” per il lavoro svolto con visione e competenza. Un plauso al fotografo Musolino per l’opera straordinaria ed esemplare che lascia al futuro di Cittanova”.