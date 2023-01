Dalle conversazioni telefoniche ed ambientali si evince il ruolo di Giorgiò e Furfaro nel acquisto di una specifica qualità di cannabis.

ECCO UNA DELLE TANTE CONVERSAZIONI:

GIORGIÒ Francesco nato a Polistena il 23.03.1989 residente a Cittanova

FURFARO Marta nata a Polistena il 22.06.2000 e residente a Taurianova

GIORGIO’: Dai dai io devo seguirlo perché fai passare lui ed a me

GIORGIO’: Dove c’è l’hai sta campagna non sono mai andato

FURFARO: Inc semini

GIORGIO’: Più tardi devo farti vedere una cosa

FURFARO: Eh Marta (ndr SICLARI Marta cl. 87) li ha visti

GIORGIO’: No non li ha visti

FURFARO: Non li ha visti?

GIORGIO’: No ha captato! Che li ci potesse essere inc… ha visto ma non ha visto… non potevo far vedere a lei ed a te no perché sarebbe stato uno sgarbo… lei ha captato quindi ha capito ed ha detto mmmh che bella la situazione… però capito non ha visto nulla

FURFARO: Dai inc piantato due semini

GIORGIO’: Due? Ma auto fiorenti o non sai?

FURFARO: Non lo so inc

GIORGIO’: inc… Io li ho acquistati tutti i semini inc… almeno sei sicuro che

FURFARO: Inc

GIORGIO’: Ho preso anche io una normale che cresce ad albero la White Widow

(ndr qualità di cannabis)

FURFARO: La White Widow! Bastarda quell’erba inc ci saranno diversi tipi c’è la white widow

GIORGIO’: Che è bastarda FURFARO: No è strana ti fa venire mal di testa… però costava… era più accessibile ma non la prendevo mai la prendeva sempre mia sorella inc… però lei aveva la green card

GIORGIO’: La green card?

FURFARO: Si lei può entrare praticamente in un area c’è solo a Maastricht (ndr città universitaria dei Paesi Bassi) V.A.: inc

GIORGIO’: Si lo so cosa è la green card… diciamo che è il mio sogno da bambino

FURFARO: Eh ma infatti io ho vissuto in questa città universitaria Maastricht per nove mesi e come una cogliona non mi sono iscritta al comune sennò pure io avrei la green card