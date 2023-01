APPLICA A

 GIORGIO’ Francesco la misura della custodia cautelare in carcere in

relazione ai reati a lui contestati ai capi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 39;

 MARZICO Claudio la misura della custodia cautelare in carcere in

relazione ai reati a lui contestati ai capi nn. 35, 36, 37 e 38

 MARTORANO Mario la misura della custodia cautelare in carcere in

relazione ai reati a lui contestati ai capi nn. 2, 14 e 33;

 D’ASCOLA Davide la misura della custodia cautelare in carcere in

relazione ai reati a lui contestati ai capi nn. 41, 42, 43, 44, 45 e 46;

 D’AGOSTINO Salvatore, POLIMENI Francesco e FERA Francesco la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con terzi che non siano familiari conviventi in relazione al reato loro

contestato al capo n. 40

 SCARMATO Domenico la misura cautelare degli arresti domiciliari

611

con divieto di comunicazione con terzi che non siano familiari

conviventi i in relazione al reato a lui contestato al capo n. 24

 GALLUCCIO Girolamo la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con terzi che non siano familiari

conviventi in relazione ai reati a lui contestati ai. capi nn. 3 e 12;

 TOMARCHIO Domenico la misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con terzi che non siano familiari

conviventi in relazione al reato contestato al capo n. 47

 FRANZÈ Annibale la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di

presentazione alla P.G. territorilamnete competente in relazione al

reato contestato al capo n. 30

 BARBIGLIA Luigi la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di

presentazione alla P.G. territorilamnete competente in relazione al

reato contestato al capo n. 28

 ALESSI Andrea Maria Pio la misura cautelare del divieto di dimora

nel Comune di Cittanova in relazione ai reati a lui contestati ai. capi nn.

20 e 34;

manda alla cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza al Pubblico Ministero che ha richiesto la misura, per l’esecuzione.

– manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza. Palmi ,