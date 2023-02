La nota politica di Robin Hood

Oggi l’attesa conferenza stampa del sindaco di Cittanova Francesco Cosentino per la nomina dei due nuovi assessori comunali. Ventra e la Bovalino prendono il posto della Calogero e del quinto assessore che negli accordi politici era in capo al movimento “ A Testa Alta “.

Al di là di ogni considerazione politica la giunta Cosentino con l’uscita di Francesco D’agostino dalla maggioranza perde peso elettorale e politico. Tra l’altro ammesso anche nel comunicato stampa diramato questa mattina dal partito democratico. Naturalmente il sindaco, nell’incontro con i giornalisti per presentare i due nuovi assessori, ha deviato le polemiche dirette nei confronti di D’agostino. Tutto ciò è comprensibile visto il ruolo determinante dell’ex vice presidente del consiglio regionale della Calabria per la vittoria finale nel 2014 e 2019 di Cosentino alla carica di primo cittadino. In ogni caso la nomina della Ventra (in quota Fera – Gangemi) e della Bovalino (autonoma ma vicina al sindaco) dopo quasi 50 giorni dalla crisi politica è un segnale positivo per la città.

ASCOLTA L’AUDIO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA