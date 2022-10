La “Festa dei Santi” come impegno quotidiano della Chiesa verso la comunità e il territorio. Lunedì 31 ottobre, in occasione della conclusione del mese dedicato a Maria Santissima del Rosario, la parrocchia del Rosario di Cittanova rinnoverà l’atteso appuntamento con la “Festa dei Santi”: un evento lungo una intera giornata, giunto alla sua VIII edizione e organizzato in sinergia con la parrocchia di San Girolamo. “Un’occasione straordinaria per stare insieme – è stato spiegato – nel solco di valori che costituiscono l’architrave della nostra fede e del nostro agire quotidiano, oltre che le fondamenta della nostra cultura. Questa festa vuole essere un momento di incontro, di riflessione e di interpretazione autentica dell’essere cristiano in una fase storica in cui imperversano sfrenati l’individualismo e l’utilitarismo. La moda ci vuole vuoti e privi di riferimenti stabili, e noi rispondiamo con la nostra fede, i nostri principi e la nostra voglia di vivere la chiesa come famiglia, legame e condivisione. Protagonisti di questo percorso, ancora una volta, saranno giovani e giovanissimi di Cittanova”. La giornata di attività, il prossimo 31 ottobre, si aprirà alle ore 11,00 all’interno del Santuario del Rosario con la presentazione dei bambini con gli abiti e i simboli dei Santi le cui effigi sono venerate in tutte le chiese della città. A seguire la Santa Messa con i bambini e i ragazzi dei gruppi catechistici parrocchiali. Nel pomeriggio, alle 15,30, i “Santi in Festa” in piazza Rosario: tra animazione, musica e giochi. “Un evento unico nel suo genere – hanno sottolineato gli organizzatori – che negli anni ha raccolto successi straordinari e che mira a consolidarsi come appuntamento qualificante del nostro impegno cristiano”. L’edizione VIII della “Festa dei Santi” è un evento prodotto dal Centro Culturale “Sale della Terra”, dal Gruppo Catechistico Parrocchiale del Rosario, dal Gruppo Catechistico Parrocchiale San Girolamo, dal Comitato Festa Maria Santissima del Rosario.