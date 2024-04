Un’eccellenza cittanovese, un esempio per l’intera Calabria. Una figura luminosa, quella della dott.ssa Fortunata Megale, a cui il Comune di Cittanova ha intenso dedicare una piazza, nella consapevolezza di quell’esempio positivo che non perde efficacia nel tempo. La cerimonia di intitolazione è fissata per il prossimo sabato 20 aprile 2024, alle ore 17,00, nella storica e suggestiva area antistante la ex stazione delle Ferrovie Taurensi.

Dopo la benedizione della targa da parte di don Salvatore Giovinazzo, Parroco del Santuario del Rosario, sono previsti gli interventi del Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino, della Dott.ssa Rosa Depino, figlia della dott.ssa Megale, della Prof.ssa Irene Marvasi e del Vicepresidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria dr. Giuseppe Zampogna. “Ci prepariamo a vivere una nuova giornata importante per la nostra Comunità – ha affermato Cosentino – nel solco di un percorso di valorizzazione delle eccellenze che hanno animato la storia del paese. La dottoressa Fortunata Megale è stata riferimento per i cittanovesi e per quanti sul territorio hanno operato per il bene collettivo e condiviso”. L’iniziativa di sabato è stata organizzata e promossa dal Comune di Cittanova con il patrocinio morale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria.