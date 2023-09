Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso gli uffici dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, un incontro tra il Direttore Generale dell’ASP, dott.ssa Lucia Di Furia, e il Sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, sul tema della realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità nei locali dell’ex nosocomio cittanovese di viale Merano. Un appuntamento dimostratosi cordiale e proficuo nei contenuti, che ha ribadito, ancora una volta, il grande impegno della dott.ssa Di Furia per l’attuazione del programma di riorganizzazione e potenziamento della rete sanitaria territoriale anche sulla scorta dei fondi messi in campo dal Piana Nazionale di Ripresa e Resilienza per la Sanità calabrese. Programma, quello del PNRR, che sta godendo del significativo lavoro istituzionale del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

La collaborazione costante e fattiva tra l’ASP reggina e il Comune di Cittanova sta consentendo un celere disbrigo dell’iter che condurrà ai lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità. Questi, che potrebbero partire già nella prossima primavera, terranno conto delle ottime condizioni in cui si trovano i locali del nosocomio cittadino.

Al termine dell’incontro, il Sindaco Francesco Cosentino ha ringraziato la dott.ssa Lucia Di Furia per lo sforzo «qualificato e quotidiano al servizio dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria» e ha ribadito l’impegno «affinché Cittanova torni protagonista nel quadro della rete sanitaria territoriale del comprensorio reggino».