Gent.mi,

è con grande piacere che Vi invitiamo a partecipare all’inaugurazione e benedizione del nuovo portone laterale della Chiesa di San Rocco di Cittanova, in memoria di Don Girolamo Pietropaolo; un momento significativo per la nostra comunità.

Questo evento rappresenta il proseguimento di una serie di interventi importanti realizzati grazie al contributo dei cittadini e all’instancabile impegno del Comitato Festa San Rocco, attivo dal 1985 , divenuto, in seguito, Associazione “Nel Solco delle Tradizioni di Piazza San Rocco”.

Negli anni abbiamo promosso numerosi progetti per valorizzare e preservare la Chiesa di San Rocco, tra cui:

‘

̀.

Il nuovo portone laterale è un simbolo della partecipazione attiva della nostra comunità, unita nella fede e dalla tradizione.

Sarà un’occasione per celebrare insieme i frutti di un impegno collettivo ma anche per ricordare che questi risultati sono stati raggiunti prima dell’entrata in vigore del decreto vescovile che ha ricondotto i festeggiamenti di San Rocco alla data liturgica. Non possiamo ignorare che la terza domenica di settembre, A Cittanova, non è solo una data sul calendario: è un tempo dell’anima, un momento di incontro tra cielo e terra, tra comunità e fede. È qui che il sacro si intreccia con il quotidiano, che la religione si arricchisce della cultura, e che la spiritualità diventa anche civiltà.

Rinunciare a questo intreccio significa rischiare di spezzare il filo della continuità, di cedere a quella frattura tra passato e presente che caratterizza, purtroppo, la nostra epoca.

Confidiamo nella vostra presenza e nel vostro prezioso contributo nel dare visibilità a questo momento speciale.

L’occasione è gradita per augurare buone feste e porgere cordiali saluti.

P.S. La celebrazione sarà presieduta da Mons. Giuseppe Alberti, Vescovo della diocesi Oppido Mamertina – Palmi