Il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono cordoglio per la scomparsa del concittadino Girolamo Morano.

Del defunto va ricordato, con senso di gratitudine, il profondo impegno profuso, nell’arco della sua esistenza in battaglie di civiltà condotte sempre nell’ottica di difesa della legalità e dei valori democratici.

Da artigiano e da imprenditore ha saputo incidere profondamente nel tessuto cittadino, grazie ad innate doti umane e qualità professionali che lo hanno reso un punto di riferimento per la collettività.

E’ importante ricordare l’immane lavoro svolto in occasione della costituzione dell’ACIPAC, come strumento di contrasto alle consorterie mafiose in un periodo particolarmente difficile nella storia della nostra comunità.

Girolamo Morano ha costituito un luminoso esempio di impegno sociale e di senso civico, affrontando con coraggio, da protagonista, una dura battaglia contro ogni forma di tracotanza e di violenza mafiosa.

L’intera comunità si stringe alla famiglia con sentimenti di affettuosa vicinanza e di umana solidarietà.