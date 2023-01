Intanto questa sera alla ore 17,00 si terrà il consiglio comunale sotto la presidenza di Anselmo Ladelfa. Sono 7 i punti all’ordine del giorno . All’ultimo punto si discuterà dell’uscita dalla maggioranza di Francesco D’agostino. In un clima surreale, l’ex vice presidente del consiglio regionale, mattatore elettorale sia nel 2014 che nel 2019 per eleggere Cosentino alla carica di primo cittadino. Questa sera, D’agostino, racconterà l’ascesa politica del sindaco e la decisione di lasciare la coalizione “Cittanova Cambia “. Tante le grane all’interno della maggioranza Cosentino, ad iniziare dal caso Marchese, dirigente di Forza Italia, però risiede stabilmente in una giunta con il centrosinistra. Il silenzio assordante di Cosentino e Demaria non si capisce! . A Cittanova si va al voro tra un anno ed i partiti si stanno preparando, cerchiamo di capire cosa stanno facendo:

CENTRO DESTRA

Dalla grana Forza Italia, dove non si capisce chi la rappresenta, l’unico partito organizzato è Fratelli d’Italia per il resto il deserto. L’uomo forte in questo campo politico è Sandro Cannatà, l’ex sindaco oggi aperto a tutte le soluzioni politiche per il bene della città.

CENTROSINISTA

Con l’uscita di D’agostino va via oltre il 50% del consenso elettorale . Un salasso per Cosentino e Demaria. Pronti tanti abbandoni tra i consiglieri comunali, in tanti non si ricandideranno. Uno schieramento tutto da ricostruire.

ANTICO

Indebolito dopo l’uscita di tanti pezzi della sua coalizione. Non essendo più consigliere comunale non ha agevolato il suo percorso politico. Ma l’avvocato è uomo da mille risorse.