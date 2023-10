Care Concittadine e cari Concittadini,

nel cercare le parole più adatte per presentarvi questo progetto, abbiamo provato a metterci nei vostri panni. Vi abbiamo “visti” con gli smartphone in mano o avvicinarvi a questo manifesto, leggere e pensare: “ecco l’ennesima inutile promessa progettuale”. Ciò è assolutamente comprensibile! Negli ultimi anni, si è andata, infatti, sviluppando un’apatia, mai sperimentata prima d’ora, nei confronti della cosa pubblica. Abbiamo dimenticato, o quasi, il significato di parole come militanza, formazione e confronto ideologico; disinteressati, anestetizzati e “politicamente smarriti” abbiamo rinchiuso in un cassetto il nostro spirito critico e la capacità di ragionare sui reali problemi quotidiani, in attesa, forse, di tempi migliori.

È ben noto noto che quando la politica si riduce a una mera strategia per acquisire consensi e mantenere il potere a lungo termine, si rischia di smarrire il senso originario ed autentico di servizio alla comunità, e la si può trasformare in strumento di divisione ed egoismo.

ALLORA, CI CHIEDIAMO E VI CHIEDIAMO: E’ DAVVERO POSSIBILE RIDURRE IL DIBATTITO POLITICO AD UNA DISTRATTA CHIACCHIERATA CON GLI AMICI AGLI ANGOLI DELLE STRADE?

Noi pensiamo di no! Ognuno dovrebbe, invece, riconoscere in sé quel desiderio profondo che porta dentro: desiderio di migliorare la propria quotidianità, di rapporti veri e giusti tra le persone, desiderio di partecipazione alla vita della propria città in modo libero, costruttivo e aperto, “alla pari tra i propri pari”.

Ciascun cittanovese dovrebbe poter compiere ogni giorno “quel passo in avanti” che stimola il cambiamento e facilita il progresso di tutta la comunità, con senso di fiducia e coraggio, con quell’impegno quotidiano teso a realizzare un avvenire più prospero e più libero per tutti e sentendosi legittimato a farlo.

Questa aspirazione è naturale, è umana e la politica dovrebbe essere lo strumento per realizzarla!

“SPAZIO CIVICO – Laboratorio Politico Culturale” nasce come risposta a questo disinteresse generalizzato, come strumento di confronto con l’obiettivo di aprire delle “finestre” su temi particolarmente importanti per la città e di rivitalizzare il dibattito politico locale e come veicolo di informazioni e di formazione, che pensa e guarda anche alle generazioni future.

E’ facile comprendere come la scelta del nome non sia affatto casuale. Abbiamo immaginato uno SPAZIO aperto a tutti in grado di accogliere discussioni senza pregiudizi o percorsi obbligati, un luogo di confronto e dialogo CIVICO con l’obiettivo di guardare avanti con speranza e determinazione.

Siamo sicuri che esiste la possibilità concreta di creare una città dove la solidarietà superi la discordia, dove l’innovazione superi la stagnazione, dove la comunità superi l’individualismo e dove la libertà delle scelte non sia barattabile e non abbia un prezzo; partendo dal basso e animati da quei principi morali e sociali che in questa fase di presentazione riassumiamo in DIALOGO E PARTECIPAZIONE, INTEGRAZIONE, COLLABORAZIONE, COMPETENZA e TRASPARENZA.

COME RENDERE, DUNQUE, REALE PER CITTANOVA QUELLA CHE AD OGGI APPARE SOLO COME UN’UTOPIA?

Questo è possibile solo con l’assunzione di IMPEGNI CONCRETI E COMPRENSIBILI e con una PRESENZA VIGILE in tutte le direzioni. SPAZIO CIVICO non rivendica la posizione di “nuovo”, o “di guaritore”, a cui ci si dovrebbe affidare per affrontare il declino della nostra città (di slogan se ne sentono già troppi, ovunque); la nostra unica forza è la capacità di credere ancora che si possa restituire alla politica il ruolo di collante di un’intera comunità…non solo di quella parte che detiene il potere.

Per questi motivi vi chiediamo di crederci insieme a noi. Come protagonisti e non come semplici elettori.

“SPAZIO CIVICO – Laboratorio Politico Culturale “