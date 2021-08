Cittanova emergenza acqua, Fratelli D’Italia alza il tiro contro l’amministrazione Cosentino

Non si può che rimanere sbigottiti nel leggere il comunicato dell’Amministrazione Comunale di qualche giorno fa con il quale, solo ora, ed in piena crisi idrica, lancia un appello alla responsabilità ed all’unità.

Un comunicato il cui contenuto certifica l’incapacità di programmazione, di idee e l’inefficienza alla risoluzione del problema acqua e non solo.

Come può l’Amministrazione Comunale:

– dopo tanti anni, almeno un ventennio (cosa ben diversa dal ventennio fascista), in cui Cittanova ed i suoi abitanti vivono quotidianamente la carenza idrica, che puntualmente si presenta nel periodo estivo, riportare nel proprio comunicato:

“… L’Amministrazione Comunale ha avviato, già nel mese di Giugno, un programma di gestione delle risorse idriche, finalizzato a garantire la piena soddisfazione delle esigenze dei cittadini nonostante la cornice emergenziale.” ?;

– pensare di adottare “la funzione di controllo o di guida” delle risorse idriche – già carenti – solo trenta giorni prima (giugno2021) del periodo estivo nel quale si manifesta la fase più acuta della carenza idrica? ;

– utilizzare il citato esercizio di funzione, quando sappiamo tutti, non bisogna essere amministratori e/o “tecnici di alto profilo” presenti in tutte le forze civiche , presenti nell’attuale consiliatura, che bisogna risolvere, attraverso interventi mirati, il problema dell’abbassamento della falda.? Tutto il resto è complementare.

– rassicurare, a suo modo, indicando la disponibilità a risolvere il problema dei rubinetti senza acqua avviando il citato programma nel mese di Giugno c.a?

– presentarsi ai Cittadini con un appello pieno di improvvisate rassicurazioni e giustificazione riportate artatamente nello stesso?

CITTADINI UN’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE NON RIESCE A GARANTIRE UNA FORNITURA DI ACQUA POTABILE ADEGUATA ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI NON PUO’ CHE RASSEGNARE LE PROPRIE DIMISSIONI

Altro che la richiesta di un consiglio comunale aperto, utile, forse , per continuare a fare le solite chiacchiere e nell’estremo tentativo d racimolare qualche consenso .

Riteniamo, pertanto, che l’appello della Amministrazione Comunale racchiude e certifica il fallimento di questa consiliatura, caratterizzata da superficialità e negligenza, sia della maggioranza che della minoranza.

E mentre una parte di quest’ultima , pur annoverando esperienza amministrativa e tecnica, si “ricorda” del problema acqua solo in piena carenza, evidenziando il solito “saper fare”, la restante parte sembra essere in piena confusione e difficoltà.

Infatti mentre i rappresentanti in consiglio comunale accolgono l’appello all’unità dell’Amministrazione Comunale, e per essa del Sig. Sindaco, più che per senso di responsabilità per un senso di appartenenza alla “famiglia”, la parte, extra consiliare, pubblica articoli sui social, che pur condivisibili nel contenuto, di fatto smentiscono quanto avviene in consiglio da parte dei loro rappresentati.

Ed allora Fratelli d’Italia di Cittanova pensa che sia giunto il momento di dire basta a questa sceneggiata napoletana che oramai da lunghi anni siamo costretti ad assistere, ed è per questo, convinti che vada tutelato il bene supremo della salute dei cittadini come sancito dalla nostra Costituzione, che mercoledì 18.08.2021 alle ore 18,30 circa organizzerà un Flash Mob su Piazza Calvario per far sentire la voce dei cittadini al grido : “ Erogate l’acqua… e dopo? …….. andatevene a casa …..dimissioni subito..”

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

LA MILITANZA NON VA IN VACANZA!!!