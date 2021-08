A seguito degli effetti pandemici che hanno interessato in modo particolare i giovani, sottraendoli

alla frequenza scolastica tradizionale ed inserendo la didattica a distanza con il relativo distanziamento

sociale, una tra le risposte concrete introdotte dal governo è stata firmata della Ministra Elena Bonetti

mediante l’istituzione dei “Centri Estivi” rivolti a bambini e adolescenti, finalizzati a creare momenti di

inclusione, giochi e crescita sociale.

Sin dallo scorso anno, grazie alle precedenti esperienze riconducibili alle attività programmate in

occasione dell’Estate Ragazzi, l’Amministrazione Comunale e gli Uffici preposti hanno lavorato in forte

sinergia coinvolgendo anche il Terzo Settore nella realizzazione di un percorso di co-progettazione volto

all’ampliamento delle attività da destinare alla realizzazione dei percorsi previsti dai rispettivi avvisi

emanati dal Governo.

L’edizione 2021, come già avvenuto per l’anno scorso, sin da subito è stato un successo in buona

parte preannunciato registrando in pochissimi giorni dalla pubblicazione del bando l’adesione di circa 160

bambini. Le attività sono state programmate su scala settimanale e le azioni svolte hanno conferito a

tutto il gruppo di lavoro emozioni straordinariamente positive. Lo scorso 6 agosto, la Ministra Bonetti ha

partecipato ad un convegno svoltosi a Catanzaro e dopo aver visionato le fotografie delle attività svolte

presso il nostro Centro Estivo ha voluto regalare un saluto ed un augurio a tutti i partecipanti tramite

l’invio di un brevissimo video, pubblicato poi sulla pagina Facebook “Estate Ragazzi Cittanova 2021”. A

seguito di tale incontro, la Senatrice Silvia Vono, vicinissima alla Ministra Elena Bonetti, ha gradito ed

accettato l’invito teso a trascorrere qualche ora presso il Centro Estivo di Cittanova per incontrare il

Sindaco e l’Amministrazione Comunale e quanti hanno reso possibile lo svolgimento delle attività,

nonché per salutare personalmente i giovanissimi partecipanti al Centro Estivo e gli educatori.

È gradita l’occasione per invitare i Sigg. giornalisti all’incontro, fissato per domani 25

agosto 2021, alle ore 10:00 circa, presso la sede Municipale sita in via Aldo Moro 1.